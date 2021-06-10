В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 98 случаев COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Каждый день отмечается меньше 100 заболевших, но на побережье обстановка осложняется.

По данным на 10 июня за сутки в госпитали Кубани попали 98 человек, как и накануне. Самыми зараженным за день стал Краснодар, Сочи и Анапа. Здесь выявили 30, 12 и 11 случаев соответственно. В Тимашевском районе заразились девять человек, в Усть-Лабинском – шесть.

- По пять заболевших в Геленджике и Лабинском районе. В Мостовском районе заразились четыре, в Армавире, Каневском, Курганинском, Тихорецком, Успенском и Новокубанском районах – по два. Единичные случаи зафиксированы в Апшеронском, Белореченском, Брюховецком, Новопокровском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время находятся 63 человека, еще 4 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.