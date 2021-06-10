Следком Сочи начал проверку после падения ребенка в канализацию

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Следственный комитет по городу Сочи начал доследственную проверку после падения девятилетнего школьника в люк канализации. ЧП случилось 8 июня. Мальчик вместе с мамой шел по улице Клубничной, наступил на крышку ливневого люка и упал в него.

- Женщина вызвала спасателей и медиков, которые извлекли ребенка и оказали медицинскую помощь. В результате ребенок получил перелом бедренной кости, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, а также устанавливают лицо, ответственное за содержание этих люков.