Банк РНКБ выдал 2 млн бесконтактных карт «Мир»

С начала массовой эмиссии бесконтактных карт платежной системы «Мир» в 2019 году РНКБ выдал 2,1 миллиона таких карт жителям Республики Крым, г. Севастополя и Краснодарского края.

Более 60% от указанного количества составляют дебетовые карты, более 38% – кредитные, и чуть меньше 1% – премиальные. Среднее количество выданных карт в день в настоящее время составляет около 4000 карт.

Преимуществами бесконтактных карт являются:

максимально быстрые расчеты – в среднем на совершение платежа уходит около трех секунд;

безопасность данных - карты не нужно выпускать из рук и передавать продавцу или кассиру;

безопасность платежей в условиях пандемии коронавируса по информации Роспотребнадзора.

Кроме того, активные расчеты при помощи карт обеспечивают клиентам возможность бесплатного участия и получения вознаграждения в рамках программ лояльности РНКБ и партнеров банка, в том числе платежной системы «Мир».

– За последний год количество платежей в pos-терминалах РНКБ увеличилось в 1,5 раза, а количество платежей в сети Интернет по картам РНКБ – в 2,2 раза, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Также владельцы карт «Мир» РНКБ могут пользоваться всеми возможностями мобильного приложения и интернет-банка, а также специальными депозитными и кредитными программами с максимально выгодными условиями.

С начала года более 80% банкоматов и терминалов самообслуживания РНКБ были оборудованы NFC-модулями, которые позволяют пользоваться бесконтактной картой, просто прикладывая ее к считывателю. До конца года такая возможность будет реализована во всей сети устройств банка.