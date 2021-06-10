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Общество10 июня 2021 13:10

Туристы топчут знаменитые кипарисы в Сукко ради фото

Им не мешает выставленное ограждение
София ФОМЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: www.instagram.com/aborigen_more

Фото: www.instagram.com/aborigen_more

С началом лета на знаменитое кипарисовое озеро в Сукко приезжает множество туристов, которые обожают делать здесь фотографии. Однако не все делают это цивильно. Туристы записали на видео, как некоторые отдыхающие бесцеремонно перелазают через забор, чтобы сделать фото, а затем вытаптывают корни деревьев.

При этом специалисты отмечают, что такие действия несут непоправимый вред для деревьев. Повреждения дыхательных корней влекут за собой увядание, а затем и гибель знаменитых кипарисов.