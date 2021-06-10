В Сочи утвердили предметы охраны Дома уполномоченного ВЦИК СССР

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи утвердили новый предмет охраны – памятник архитектуры Дом уполномоченного ВЦИК СССР. В советское время здесь находилось управление уполномоченного Всероссийского центрального исполнительного комитета. Сотрудники ведомства создали здесь сеть санаториев и современную инфраструктуру.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

- Специалисты раскрыли уникальные особенности здания и его элементов. В их числе – архитектурный облик фасадов и интерьеров, парадная лестница, бетонные колонны и лепнина. Благодаря такой работе мы сможем сохранить истинный исторический облик памятника, - сказал вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

При этом утвердили границы территории объекта культурного наследия, а зоны охраны направили на согласование в минкультуры России.

Отметим, что дом уполномоченного ВЦИК СССР выполнен в стиле классицизма, а с 1976 года здесь работает Сочинский художественный музей.