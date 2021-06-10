Детский сад в поселке Водники Краснодара готов на 75%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Детский сад в краснодарском поселке Водники готов на 75%. Здание общей площадью более 4,4 тысяч квадратов строят на улице Ботанической. Он рассчитан на 190 мест и 10 групп, две из которых будут для совсем маленьких.

- Сейчас здесь идет внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных систем и ограждения. Завершить строительно-монтажные работы в планах к середине осени 2021 года, - сообщает департамент строительства Краснодарского края.

При этом в двухэтажных блоках детского сада расположат пищеблок, прачечную, музыкальный зал, пространства для физкультурных занятий, рисования и санитарную комнату. На территории будут групповые площадки, теневые навесы и спортивные зоны.