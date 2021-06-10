Медведев: программе ЕР удалось сохранить актуальность в течение 5 лет

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Дмитрий Медведев, председатель “Единой России”, представил отчет о реализации предвыборной программы партии за 2016 год в ходе заседания высшего и генерального партийного советов.

Как пишет nashgorod.ru, по словам Медведева, предвыборная программа ЕР прошла проверку на прочность и сохраняла свою актуальность в течение всех пяти лет. “Сейчас она реализована, несмотря на внешнеполитические сложности, санкции и пандемию”, - отметил председатель “Единой России”.

Как подчеркнул Медведев, партия всегда видела одной из своих задач обеспечить россиянам качественные условия жизни. В первую очередь высокий уровень образования и здравоохранения. Как также отметил председатель “Единой России”, в период пандемии ЕР сохраняла свою активность и направляла все ресурсы на помощь гражданам. В каждом регионе РФ работали волонтерские центры с численностью сотрудников свыше 100 тыс. человек. Законотворчество было нацелено на помощь пострадавшим от COVID-19. Также ЕР организовала пункты сбора средств для нуждающихся категорий населения.

Дмитрий Медведев напомнил, “Единая Россия” направила более 500 млн рублей на приобретение защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Для медицинских работников передавали наборы продуктов, предоставляли реанимобили. “Это был действительно самый трудный период”, - отметил Медведев. “Единая Россия” лоббировала изменения ТК РФ для упрощения отношений сотрудника и работодателя на дистанционном формате работы.

Следует также сказать, что за последние пять лет удалось снизить зависимость России от колебаний на нефтяном рынке и поддержать отечественных бизнесменов. Социальная политика “Единой России” также увеличивает обороты: программу материнского капитала продлили еще на пять лет. Упростили порядок получения пенсии по инвалидности, повысили пособия для беременных и неработающих родителей с детьми до полутора лет, для одиноких родителей.

Кроме того, при поддержке “Единой России” начали реформу, которая даст дольщикам недостроенных объектов возможность получить компенсацию. А жителям сельских районов можно взять ипотеку под 3%.

Также, по словам Дмитрия Медведева, “Единая Россия” добилась принятия закона о горячем питании для всех учащихся младших классов в РФ.

По информации сайта ER.ru, экология - одна из повесток партии. “Единая Россия” поддержала дополнительные меры ответственности для крупного бизнеса в данном сегменте.

По замечанию Дмитрия Бадовского, председателя совета директоров некоммерческого Фонда “Институт социально-экономических и политических исследований”, реализация программы за 2016 год дает “Единой России” возможность располагать качественным предвыборным посланием уже на текущий год.

“Выполнением предыдущих обещаний ЕР подтверждает, что обязуется реализовать новую программу”, - сказал Бадовский, назвав это хорошей стартовой базой.

«Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с командой губернатора работает над реализацией национальных проектов. Все обязательства и персональная ответственность за их исполнение отражены в партийных проектах. Так, например, благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» муниципалитеты получают беспрецедентное финансирование на благоустройство. Несмотря на пандемию и ограничительные меры, в 2020 году было благоустроено более 300 объектов. Всего с момента реализации проекта на Кубани обрели новый облик около тысячи общественных пространств: дворы, парки и скверы. Работа по национальным и партийным проектам – это отчет партии перед избирателями о реализации задач, поставленных президентом», - сказал секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.