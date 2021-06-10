МТС рассказал о спецпредложениях на летние фестивали

Клиенты МТС получат скидку и доступ к лаундж-зоне

Летом 2021 года в Тульской области пройдет фестиваль «Дикая Мята», а в Москве - серия open-air концертов популярных музыкантов RED Summer. На всех мероприятиях будет доступна программа привилегий от МТС и открыты специальные комфортные лаундж-зоны, доступ в которые можно будет получить при покупке билетов на МТС Live.

«Дикая Мята» – крупнейший независимый мультиформатный open air в России, на сценах которого выступают главные исполнители России и СНГ, мировые звезды и набирающие популярность музыканты. Фестиваль пройдет с 18 по 20 июня в Тульской области. Кроме музыкальной сцены на территории «Дикой Мяты» расположены спортивные площадки, лекторий, кинотеатр, ярмарка, а также организована насыщенная программа для детей.

- Купить билеты на музыкальный фестиваль «Дикая Мята» можно только на официальном сайте мероприятия, а также по специальной цене на МТС Live. Клиентам МТС Live доступны выгодные условия на выделенную парковку рядом со входом на площадку мероприятия, а также доступ в крытую лаундж-зону с видом на сцену, - рассказали «КП»-Кубань» организаторы фестиваля.

RED Summer – серия концертов под открытым небом, которые пройдут в центре Москвы с 10 июня по 6 августа в двух локациях: на набережной арт-пространства «Красный октябрь» и в клубе GIPSY.

В 2021 году RED Summer объединил 18 совершенно разных артистов различных жанров, каждый из которых отыграет полноценный сольный концерт. Участники представят специальные летние программы, которые не обойдутся без премьер, громких новинок и перфомансов.

При покупке билетов на концерты RED Summer без комиссии на МТС Live клиенты получают отдельный VIP-вход на концерт и доступ в лаундж-зону МТС Live с видом на сцену.