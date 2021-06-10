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Происшествия10 июня 2021 17:10

Дом, из-за которого житель Сочи расстрелял приставов, был нежилым

Как оказалось, это было не последнее жилье убийцы в городе
София ФОМЕНКО
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Как выглядит дом, из-за которого стрелял Вартан Кочьян

Как выглядит дом, из-за которого стрелял Вартан Кочьян

Фото: Юлия БАРАНОВА

Утром 9 июня в Адлерском районе Сочи случилась трагедия. Там 61-летний Вартан Кочьян расстрелял двух молодых приставов из-за решения мэрии снести его самострой по улице Промышленной.

Все знакомые с ситуацией разделились на два лагеря – одним жалко приставов, вторые считают, что Вартан Кочьян по праву защищал свое последнее жилье. Однако выяснилось, что у задержанного есть квартира.

- У стрелявшего в судебных приставов в собственности имеется приватизированная квартира площадью 53 квадратных метра, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас расследование этого громкого уголовного дела продолжается.