Дом, из-за которого житель Сочи расстрелял приставов, был нежилым

Как выглядит дом, из-за которого стрелял Вартан Кочьян
Фото: Юлия БАРАНОВА
Утром 9 июня в Адлерском районе Сочи случилась трагедия. Там 61-летний Вартан Кочьян расстрелял двух молодых приставов из-за решения мэрии снести его самострой по улице Промышленной.
Все знакомые с ситуацией разделились на два лагеря – одним жалко приставов, вторые считают, что Вартан Кочьян по праву защищал свое последнее жилье. Однако выяснилось, что у задержанного есть квартира.
- У стрелявшего в судебных приставов в собственности имеется приватизированная квартира площадью 53 квадратных метра, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.
Сейчас расследование этого громкого уголовного дела продолжается.