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Общество10 июня 2021 18:04

Льготы на вывоз мусора получат полмиллиона жителей Кубани

В их список войдут люди, живущие вблизи полигонов и мусороперерабатывающих комплексов
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

Около 500 тысяч кубанцев смогут получить преференции на вывоз мусора. К таким людям относятся те, кто проживает вблизи полигонов и мусороперерабатывающих комплексов.

- Жалобы на несвоевременный вывоз мусора и стихийные свалки идут со всего края. Без современных полигонов и сортировки эту проблему мы не исправим. Необходимо ускорить подготовку вопроса о преференциях, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Также в администрации отметили, что льготы целесообразно вводить для жителей населенных пунктов в пятикилометровой зоне от действующих комплексов. Сейчас решается вопрос о сумме сниженного тарифа.