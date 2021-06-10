На Кубани продлили режим повышенной готовности до 25 июня

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции до 25 июня. Жители и гости региона обязаны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания и скопления людей. Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

- Людям с заболеваниями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет обязательно следует соблюдать режим самоизоляции, - уточняют в краевом министерстве здравоохранения.

Также всем организациям и индивидуальным предприятиям важно обеспечить соблюдение масочного режима. Отметим, что по состоянию на 10 июня сейчас в регионе подтвердили 49395 тысяч случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости равен 856,6. При этом излечились от болезни уже 44245 жителей.