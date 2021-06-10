Краснодар. Фото: krd.ru.

В Краснодаре завершили строительство проблемного ЖК «Резиденция». 24-этажный дом на 501 квартиру готов на улице Кожевенной. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Жилой комплекс планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время, - сказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

По его словам, там, где дома нельзя завершить, гражданам выплачивают компенсации из Фонда защиты прав дольщиков.

В Сочи ЖК «Каравелла Португалии» планируется достроить до конца июня. Готовность объекта – 75%. В Новороссийске в стадии завершения ЖК «Мелодия Мысхако», в который входят четыре корпуса. По двум из них уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Всего до конца года на Кубани намечено восстановить права более 30 тысяч обманутых дольщиков в 83 проблемных домах.