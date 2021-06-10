На Кубани река вышла из берегов и затопила дома

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На Кубани река Балка вышла из берегов и затопила дома. Причиной подтопления стали сильные ливни. Об этом сообщили в администрации Каневского сельского поселения.

- Из-за обильных дождей в хуторе Орджоникидзе река Балка вышла из берегов, - рассказал представитель администрации. - Произошло подмывание трех придомовых участков.

На месте в оперативном порядке экскаватор расширил русло реки. Это остановило размывание участков. На данный момент угрозы соседним домовладениям нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напомнили, что до конца суток 10 июня в регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни с грозой, градом и усилением шквалистого ветра.