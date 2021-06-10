Жителей Новороссийска за уборку пляжа поощрят мороженым

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Жителей Новороссийска за уборку пляжа наградят мороженым. Субботник в Алексино намечен на 12 июня. Об этом сообщил на своей станице в Instagram заместитель главы города Виктор Цыбань.

- За собранный пакет – мороженое, - обещает вице-мэр. - Предлагаю всем желающим встретиться в субботу, в замечательный и патриотичный праздник - День России.

По его словам, к сожалению, дождливая погода не позволяла волонтерам собраться раньше. На предстоящую субботу прогноз хороший: обещают переменную облачность. Сбор добровольных помощников на улице Рыбацкой, 104 в 8:00.

- А мороженое – пломбир? - интересуются потенциальные участники экологической акции в соцсетях.