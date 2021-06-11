Погода в Краснодаре на 11 июня 2021 года: на мегаполис надвигается аномальная жара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После холодного начала лета на Кубань надвигается аномальная жара. Уже в пятницу столбики термометров в краевом центре рванут вверх. Пока говорить о рекордных значениях еще рано. Но синоптики убеждены, что они не за горами.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 11 июня 2021 года.

- Ожидается солнце. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Порывы ветра днем не превысят 9 м/с., – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.