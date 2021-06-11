Температура воды в Черном море 11 июня 2021: таким холодным море не было уже давно Фото: Ева МУР

Больше месяца назад на Кубани начался курортный сезон. Только это никак не сказалось на температуре воды в Черном море. Она по-прежнему далеко от оптимальной. Местные жители уже забили тревогу, что купальный сезон откладывается до начала июля, а гостиницы уже ломятся от потока недовольных погодой туристов. Температура воды в Черном море оставляется желать лучшего.

По данным синоптиков, холоднее всего сейчас в Сочи. Там морская гладь прогрелась всего до плюс 17 градусов. Таких холодов не припомнят даже старожилы города.

Не сильно теплее сейчас в Анапе и Туапсе. Там температуры воды в Черном море остановились на отметке в плюс 19 градусов.

Самые высокие показатели на побережье зафиксированы в Геленджике и Новороссийске. Там морская гладь прогрелась аж до плюс 20 градусов.

Обычно, +28 градусов - наиболее комфортных для купания температур - Черное море достигает не раньше июня.