В Новороссийске ограничили скорость движения самокатов

Скорость в городе снизили в зависипости от района Фото: Иван МАКЕЕВ

Скорость движения самокатов ограничили в Новороссийске. Теперь по городу-герою можно передвигаться на этом транспорте не быстрее до 25км/ч, по набережной – не быстрее 15 км/ч, а на участке от ресторана «Конь и дельфин» до мемориального комплекса «Малая Земля» скорость ограничили до 10 км/ч. Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко в своем Instagram.

- В Новороссийске запрещено использовать электротранспорт мощностью свыше 250 Вт, как и кататься на них несовершеннолетним и нетрезвым пользователям, а также ездить нескольким людям сразу на одном средстве мобильности, - добавил Дяченко.

Также мэр города-героя призвал сервисы проката оборудовать самокаты индивидуальными номерами, чтобы их было легче идентифицировать в случае нарушений.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Краснодара призвал городские сервисы по прокату ограничить скорость самокатов. Он отметил, что это повысит культуру вождения.