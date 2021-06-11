В Белоглинском районе ремонтируют детскую школу искусств

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Белоглинском районе ремонтируют здание Дом творчества, его отдадут под детскую школу искусств.

- Этот объект - один из старейших в районе. Здание уже давно нуждалось в ремонте. Здесь капитально отремонтируют кровлю. Затем спроектируют и обновят внутренние помещения, – сообщили в администрации Краснодарского края.

Для Дома творчества уже нашли новые помещения. А в обновленной школе искусств в следующем году установят новое оборудование, а также закупят музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура».

В ближайшие пять лет в Краснодарском крае планируют отремонтировать и оснастить порядка 450 учреждений культуры.