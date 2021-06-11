На Кубани с начала курортного сезона вдоль автодорог открыли 92 ярмарки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае развивают придорожный сервис. Летом вдоль дорог в регионе планируют организовать 310 ярмарок.

– В летний сезон наши курорты посетят около 8 млн туристов. Многие поедут на машинах. То, как выглядит придорожная торговля, создает первые впечатления. Это одна из имиджевых составляющих региона, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сейчас в крае работают только 92 придорожные ярмарки. Их увеличат до 310 в течение летнего сезона.

- На ярмарках продают овощи и фрукты, выращенные на Кубани. С прошлого года торговые павильоны оформляют в едином стиле. Также ярмарки оснащают беседками для отдыха, удобными съездами и парковочными местами.