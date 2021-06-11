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Происшествия11 июня 2021 11:27

На Кубани в реке ищут 12-летнего мальчика

Его могло унести течением
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Проводится проверка

Проводится проверка

Несчастный случай произошел 10 июня в Кавказском районе. Дети купались в реке на одном из местных пляжей. В один момент 12-летний мальчик нырнул в воду и пропал из виду. Ребенка сразу же бросились искать взрослые, но безрезультатно.

К поискам мальчика подключились спасатели, его ищут и с воды, и с берега. Специалисты говорят, что ребенка могло унести течением реки. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку.

- Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.