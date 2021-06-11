Инвестиции в промсервис Кубани выросли на 19,7%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае зафиксирован рекордный рост инвестиций в производство. Самый масштабный из них – в лекарственные средства. Вложения в эту сферу выросли более чем в 25 раз. Прежде всего это связано с активной работой предприятия «Фармсервис».

- При поддержке краевого бюджета компания выпустила много медицинских масок и респираторов. Сейчас идет производство нетканого материала. В прошлом году компания получила субсидию и льготный кредит, - рассказал руководитель департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов.

При этом инвестиции в химическую отрасль поднялись в 3,5 раз, в производство стройматериалов – в 1,5 раза, а в отрасль машиностроения - на 1,4%.