Сбер выделил 1,4 млрд рублей на строительство новых этапов ЖК «Звезда Cтолицы»

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Краснодарское отделение СберБанка и СК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» заключили договор проектного финансирования. Девелоперу открыты кредитные линии на 1,4 млрд рублей, на эти деньги планируется построить три жилых дома и многоуровневый паркинг в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.

Строительство будет происходить с использованием эскроу-счетов СберБанка. Покупатели квартир будут открывать счета эскроу, где деньги будут храниться до ввода домов в эксплуатацию и регистрации хотя бы одного права собственности. После этого средства, накопленные на счетах эскроу, будут направлены застройщику. Этот механизм, предусмотренный 214-ФЗ, гарантирует завершение строительства и исполнение строительными компаниями обязательств перед дольщиками.

«В 2021 году рынок недвижимости продолжает двигаться в сторону повышения качества возводимого жилья, и ЖК «Звезда Столицы» - яркий тому пример. Компания «ДОННЕФТЕСТРОЙ» предусмотрела все необходимое для комфортного проживания – удобные планировки, инфраструктуру для отдыха детей и взрослых, паркинги. До 1 июля решить жилищный вопрос можно на выгодных условиях, воспользовавшись льготной ипотекой по программе “Господдержка 2020”», - отметил заместитель управляющего Краснодарским отделением СберБанка Александр Машковцев.

«Сбер является нашим стратегическим партнером. Соглашение о финансировании ЖК «Звезда Столицы» – очередной шаг в рамках развития наших партнерских отношений. Финансовая поддержка крупнейшего банка позволит нам возвести проект на максимально качественном уровне и в полном соответствии с его уникальной концепцией, - поделилась директор СК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» Елена Николаева, - Благодаря сотрудничеству со СберБанком мы можем предложить выгодные программы для клиентов - семейная субсидированная ипотека от 1,8% и льготная субсидированная ипотека от 2,35%. Обе программы действуют на весь срок кредитования».

ЖК «Звезда Столицы» - это объект комплексной застройки общей площадью 145 тысяч квадратных метров. Комплекс расположен по ул. Нансена, 103/1 и включает в себя девять жилых домов, два многоуровневых паркинга и объекты социальной инфраструктуры. Первый этап строительства уже завершен, второй планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале этого года, третий этап - в 1 квартале 2024 года.