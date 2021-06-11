Годовой доход главы Роспотребнадзора Кубани вырос в два раза

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Доходы руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Марии Потепкиной составили 3,2 миллиона рублей за 2020 год. Это в два раза выше, чем в 2019 году. Данные об этом опубликованы на официальном сайте ведомства.

При этом в собственности Потемкиной нет недвижимости и машин. Есть в пользовании жилой дом площадью 200 квадратов и земельный участок в 1,2 тысячу квадратов.

Отметим, что Мария Потемкина возглавляет региональный Роспотребнадзор с сентябре 2019 года. До этого она была заместителем руководителя ведомства.