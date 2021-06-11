«Журавли Победы» прилетели в «Орленок»

Фото предоставлено лагерем "Орленок"

Всероссийский фестиваль патриотической песни «Журавли Победы» собрал в «Орлёнке» 50 юных вокалистов из разных регионов страны. Партнёром проекта выступил Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (г. Москва).

В рамках фестиваля «Журавли Победы» в «Орлёнке» собрались вокальные коллективы и солисты из Москвы, Московской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, Воронежской области, Курска, Брянска, Владимира, Новосибирска и Оренбурга. Это победители и призёры вокальных конкурсов и фестивалей, участники творческих студий и художественных объединений в возрасте 11-16 лет. В ходе тематической смены дети развивают исполнительские навыки и изучают песни военных лет.

Программа «Журавли Победы» направлена на формирование духа гражданской идентичности и патриотизма и развитие интереса и уважительного отношения к историческому прошлому нашего Отечества. Орлята участвуют в вечерах памяти, уроках гражданственности и специальных занятиях, на которых узнают о создании, авторах и судьбе песен военных лет, родившихся в боях. Также под руководством специалистов Музея Победы ребята исследуют подвиги героев своих семей.«Пронзительная боль, героические порывы души и вера в Победу, которые испытал наш народ во время Великой Отечественной войны, нашли отражение в богатейшем музыкальном наследии тех лет. Военные песни вдохновляли на подвиги, утешали в минуты отчаяния и были одной из главных движущих сил несгибаемого духа бойцов, защищавших Отчизну. Поэтому, когда речь идёт о памяти и исторической правде, невозможно обойти стороной музыкальную составляющую этого периода в жизни нашей страны. Одарённые дети, которых в Центре собрал фестиваль «Журавли Победы», углублённо изучают музыку того времени, а также исполняют новые песни, посвящённые Родине, Победе и миру во всём мире. Это отличный пример уважительного отношения к великому прошлому и преемственности поколений», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Юные артисты посещают профессиональные тренинги по нескольким направлениям: «Вокальное мастерство», «Актёрское мастерство», «Хореографическое мастерство» и «Ораторское мастерство». Свои таланты ребята демонстрируют на концертах, которые включены в программу фестиваля. Приобретённые навыки орлята проявят на ключевом событии смены – гала-концерте Всероссийского фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Вокалисты исполнят новые детские песни о мире, героях и родине, написанные специально для фестиваля.

Композиции вошли в музыкальный альбом «Главные детские песни 1.0», релиз которого состоится 1 июля на цифровых музыкальных площадках. Среди авторов сборника: Виталий и Наталия Осошник, Александр Церпята, Ольга Ольхова, Екатерина Рогова, Иван Орехов, Алексей Горнизов, Сергей Серебряков. Исполнили песни Кирилл Александров, Егор Гоголев, Олеся Казаченко, Богдан Грибачев, солисты группы «Волшебники двора», группы «Нейна», «Щелкунчик», «Калейдоскоп», «Смайлики», музыкальный театр «ДоМиСолька» и другие. Новые детские песни записаны при поддержке Фонда президентских грантов.

Участники фестиваля «Журавли Победы» пополнят творческий резерв Музея Победы и будут выступать в его концертных программах. Организаторами Всероссийского фестиваля патриотической песни «Журавли Победы» выступили Музей Победы, ВДЦ «Орлёнок».