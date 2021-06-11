В Краснодаре на линию вышел первый троллейбус местной сборки

Фото: администрация Краснодара

В краевом центре 11 июня на линию вышел первый троллейбус местной сборки. Он пройдет по маршруту №7 от ж/д вокзала Краснодар 1 до Аэропорта. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.

Сборку троллейбуса завершили 13 апреля, после этого транспорт показали на выставке «ЭлектроТранс» в столице. В этом году в Краснодаре хотят собрать еще 10 таких машин, а в последующее время хотят собирать по 20-30 троллейбусов ежегодно.

- Благодарю сотрудников КТТУ за то, что они смогли быстро перестроиться и освоить для себя новое направление. Также благодарю завод «Алькор», который включился в проект и разработал специальную эксклюзивную модель. Количество таких троллейбусов будет постоянно увеличиваться, - написал глава города в своем тг-канале.