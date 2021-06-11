В Адыгее женщина убила, а затем сожгла свою подругу

Место преступления

По данным следствия, убийство случилось 7 мая в поселке Гончарка Гиагинского района. Там 31-летняя женщина пришла в гости к своей подруге на домашнюю вечеринку. Знакомые стали выпивать и разговаривать, но затем между ними возникла ссора. Гостья набросилась на подругу с ножом и убила ее, а затем завернула тело в газету и устроила поджог, чтобы скрыть следы преступления.

- После ликвидации пожара, следователю удалось обнаружить и изъять на месте совершения преступления следы и объекты, которые впоследствии легли в основу обвинения злоумышленницы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгее.

Сейчас женщина находится под стражей. Расследование продолжается.