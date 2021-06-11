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Общество11 июня 2021 13:37

В Краснодарском крае за сутки зафиксировали сто новых случаев COVID-19

Среди заболевших – 42 мужчины и 58 женщин
София ФОМЕНКО
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Эпидемиологическая обстановка в крае стабильна

Эпидемиологическая обстановка в крае стабильна

На Кубани 11 июня за сутки зафиксировали сто новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших – 42 мужчины, 58 женщин и семь детей. Возраст госпитализированных от трех до 84 лет.

В Краснодаре обнаружили 29 новых случаев, в Новороссийске и Гулькевическом районе – семь, в остальных муниципалитетах в среднем от одного до шести человек. Эпидемиологическая ситуация в крае стабильна.

Отметим, что с начала пандемии на Кубани коронавирусом переболели 49495 человек. При этом показатель заболеваемости на сто тысяч населения равен 870,8. В тяжелом состоянии находятся 50 человек, еще два подключены к аппарату ЭКМО.