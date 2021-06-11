Водоканал Сочи обновил автопарк аварийно-восстановительных бригад

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи на водоканале начали внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». На предприятии обновляют автопарк аварийно-восстановительных бригад. Это позволит оперативнее ликвидировать повреждение, повысится качество ремонта и обслуживания самих сетей.

- В марте специалисты водоканала создали эталонную бригаду. Вместе они оборудовали передвижную мастерскую и оснастили ее современным оборудованием. В итоге удалось на 35% сократить время ликвидации повреждений, - сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

По словам министра экономики края Алексея Юртаева, на примере сочинского водоканала будет создана единая система, которую затем внедрят на каждом предприятии.