Житель Кубани пошел по грибы, но вместо них нашел бомбу

Фото: пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю

Житель Абинского района отправился собирать грибы, но вместо них обнаружил предмет, похожий на бомбу. По его звонку на место сразу же приехали сотрудники Росгвардии. Они установили, что это ручная граната РГД-33 и обезвредили ее. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

За последние несколько дней это уже одиннадцатая находка. Похожие боеприпасы нашли в Динском и Крымском районе. В станице Нововеличковской обнаружили сразу девять снарядов. Людей отвели на безопасное расстояние, боеприпасы уничтожили.