Россети Кубани продолжают ремонт на юго-западе региона

Работы идут в пригородах курортных городов, а также в Абинском и Крымском районах

Россети Кубани продолжают работу на юго-западе региона. Бригады ремонтируют распределительной сети 0,4-10 кВ в пригородах Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов Краснодарского края. Выполненные работы позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение бытовых потребителей.

С начала 2021 года в рамках ремонта распределительной сети энергетики выполнили капитальный ремонт 90 комплектных трансформаторных подстанций, заменили 35 км устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения, который повысит качество электроснабжения и снизит ее технические потери. Произвели замену около 300 опор и более 2,4 тыс. изоляторов, обновили 328 ответвления в домовладения общей протяженностью около 10 км. Взамен традиционного алюминиевого провода применяется самонесущий изолированный провод (СИП), который имеет более высокий класс безопасности, устойчив к неблагоприятным природным воздействиям и обладает высокими противопожарными свойствами.

Сотрудниками Юго-Западных электросетей расчищено более 35 га просек вдоль трасс ЛЭП для предупреждения технологических нарушений из-за падений деревьев и веток на провода. Эта мера является одним из важнейших условий бесперебойной работы электросетевого комплекса: сокращаются сроки поиска места повреждения на линиях в случае технологических нарушений, уменьшается вероятность возникновения пожаров в лесных массивах и населенных пунктах.

Напомним, своевременный ремонт энергооборудования и нормативное состояние трасс линий электропередачи – важный этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок, залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.