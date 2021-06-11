На Кубани статус казачьих школ получат 23 учреждения

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году в Краснодарском крае статус казачьей образовательной организации получат 23 учреждения. На звание претендуют 11 школ и 12 детских садов. Для них создадут отдельную программу с основами православной культуры и военно-спортивными дисциплинами.

- В 2020 году в систему непрерывного казачьего обучения вступили 17 учреждений. 9 детских садов и 8 школ. В этом году их станет еще больше, - сказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Всего статус казачьей общины на Кубани присвоен 70 школам и 26 детским садам. 97 тысяч школьников изучают традиции родного края.