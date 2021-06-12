Погода в Краснодаре на 12 июня 2021 года: выходные пройдут без дождей

Жара началась! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День России в Краснодаре обещает быть солнечным. Столбики термометров поднимутся до 28 градусов тепла, осадков и переменной облачности не ожидается. Ветер будет совсем небольшим – всего 2 метра в секунду. А ночью столбик термометра будет держаться на уровне 13 градусов. Атмосферное давление – 758, что совсем немного ниже нормы.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 12 июня 2021 года.

- В городе ожидается солнечная погода на всех выходные. Грозовой фронт обходит Краснодар стороной, - сообщили «КП»-Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.