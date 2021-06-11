На курортах Кубани гостиницы забронированы до конца октября

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Номера в гостиницах на курортах Краснодарского края забронированы до конца октября. С начала года поток туристов увеличился на 11%. Об этом журналистам рассказала врио министра курортов Кубани Мария Золотухина.

- В этом году мы видим очень хорошую глубину бронирования — около пяти месяцев. То есть с настоящего времени как минимум до конца октября есть очень высокий спрос, особенно это касается категории номеров 4 и 5 звезд, - сказала Золотухина.

По ее словам, спрос на гостиницы будет только расти.