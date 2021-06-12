Что произошло за ночь 12 июня: 85 человек не пустили на самолет в Армению из Краснодара

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Что произошло за ночь 12 июня в Краснодарском крае. 85 человек не пустили на самолет в Армению из Краснодара. У них не было отрицательных ПЦР-тестов. У аэропорта случился конфликт с перевозчиком.

Главный судебный пристав России приехал в Сочи возложить цветы к месту гибели служителей закона. Вместе с губернатором края они выразили свои соболезнования семьям погибших.

Почти 10 тысяч кубанских выпускников сдали экзамены по физике и истории. Результаты станут известны не позднее 28 июня.

На линию вышел первый троллейбус местной сборки. Он пройдет по маршруту от ж/д вокзала Краснодар до аэропорта.

Кубанское вино попробуют в Африке и Тайване. Сейчас проходят тестовые поставки в эти страны.

В крае открылись 92 придорожные ярмарки. Их увеличат до 310 в течение летнего сезона.