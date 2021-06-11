Фото: sochi.ru.

В Сочи стартовал летний фестиваль ГТО. В его программу вошли более десяти различных спортивных испытаний. Об этом сообщили организаторы - департамент физической культуры и спорта городской администрации.

Торжественное открытие состоялось на базе детско-юношеской спортивной школы №1. В рамках фестиваля участники сдают нормативы по бегу на короткие и длинные дистанции, подтягиванию из виса на высокой перекладине, прыжкам в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки.

- Наша задача – создавать условия для ведения активного образа жизни, это позволит увлечь физкультурой больше жителей курорта. Я уверен, каждому из присутствующих на фестивале вполне по силам будет сдать нормы ГТО на золотой или серебряный значок,- отметил департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи отметил Анатолий Мирошников.

В рамках фестиваля состоялось награждение победителей городского онлайн-конкурса «ГТО всех поколений.