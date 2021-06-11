В Сочи автомиксер перевернулся и раздавил четыре машины

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи автомиксер без тормозов раздавил четыре машины. Авария произошла в Хостинском районе. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД Краснодарского края.

КамАЗ ехал по улице Метелева. На подъеме большегруз перевернулся и повредил четыре автомобиля, в которых не было ни водителей, ни пассажиров.

- В данной аварии никто не пострадал, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД МВД Краснодарского края. – По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Хозяева поврежденных автомобилей, среди которых большинство - иномарки, уже подали заявления в страховые компании для компенсации ущерба. Сотрудники ГИБДД призывают водителей большегрузов быть максимально внимательными на сочинских дорогах.