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В Краснодаре пешеходная улица Красноармейская станет местом проведения концертов и соревнований. В праздничные выходные здесь выступят самодеятельные артисты и покажут трюки спортсмены. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

- Первое мероприятие на открытом воздухе пройдет на Красноармейской 12 июня. В честь Дня России Центр национальных культур организует выставку и концерт, - рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Национальные коллективы на импровизированной сцене сменят краснодарские вокалисты Валерия Сыромятникова, Екатерина Савельева, Дарья Федиахметова и другие. Ведущий творческой площадки Богдан Зуев — финалист конкурса ведущих «Иди! Веди!» 2021 года.

13 и 14 июня здесь с креативными тренингами и флешмобами выступят участники движения вожатых молодежного лагеря «Дубрава».

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что по выходным и праздничным дням непроезжими традиционно становятся не только участки улиц Красной и Красноармейской, но и примыкающие к ним отрезки Чапаева и Пашковской.