Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Более 700 тысяч жителей Кубани привились от коронавирусной инфекции. Среди вакцинированных 48% - это местные пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Первым компонентом привились более 700 тысяч человек. Закончили полный курс – более 500 тысяч, – рассказал замначальника управления организации медицинской помощи населению минздрава Краснодарского края Юрий Сарычев.

Прежде чем уколоться, медики дают заполнить специальные бланки, спрашивают о перенесенных болезнях, о хронических недугах и аллергических реакциях на различные препараты. А еще врачи отвечают на все вопросы и советуют, что делать после прививки.