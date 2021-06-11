Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани будет продолжена работа по борьбе с самостроями. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ликвидацию незаконных строений глава оегиона обсудил на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым.

- Вопрос сноса незаконных строений остается приоритетом для региона, - сказал губернатор. –

По его словам, в крае более 2 тысяч самостроев. В том числе около 1 тысячи из них расположены на территории Сочи.

Глава города-курорта Алексей Копайгорордский напомнил, что в судах города находится 536 исков о сносе незаконных строений. За три года в Сочи снесли 36 самовольно построенных объектов.

В целом в крае с 2015 года число «самоволок» уменьшилось на треть.