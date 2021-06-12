Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем России

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

12 июня по всей стране отмечают День России. Губернатор Кубани поздравил всех жителей края с праздником. Он отметил, что история отечества создавалась многими поколениями умных и талантливых кубанцев.

- Будущее Родины в наших руках. Кубань вносит огромный вклад в благополучие и процветание всей страны. Мы гордимся каждым, кто применяет свои таланты, знания и умения в развитии, - написал губернатор Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

12 июня на Кубани проведут более тысячи праздничных мероприятий. Среди них – полет на мотопарапланах с флагами.