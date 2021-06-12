Винодельня «Кубань-Вино» начала экспорт вина в Африку и на остров Тайвань

Крупнейший российский производитель вина в 2021 году осуществил тестовые поставки в республику Уганду и на остров Тайвань. На экспорт отправились вина двух торговых марок.

«Это еще одна наша победа в деле продвижения российского вина на международные рынки. Еще пять лет назад никто не мог бы даже представить, что кубанское игристое появится в Африке. А сегодня мы отправляем в Уганду контейнер вина и планируем расширять как объемы, так и ассортимент поставок. Тайвань – не менее интересное направление. Из кубанских винодельческих компаний мы первые зашли на этот рынок. «Кубань-Вино», стремительно расширяя географию присутствия, проводит работу по формированию экспортного бренда российского вина», - прокомментировал директор Департамента по развитию и продвижению «Кубань-Вино» Эдуард Долгин.

Зарубежные партнеры положительно оценили рыночный потенциал продукции «Кубань-Вино». Прежде всего их привлекло соотношение цены и качества по сравнению с аналогами из других стран. Российский винный бренд будет представлен в специализированных алкогольных магазинах Уганды и Тайваня.

Напомним, что «Кубань-Вино» занимается развитием экспортного направления с 2015 года. География поставок охватывает такие страны, как Китай, Япония, Испания, Германия, Бразилия, Швеция, Украина, Казахстан, Норвегия, Турция, Малайзия, Беларусь. В 2020-м ярким прорывом на зарубежный рынок стал контракт с Финляндией. Рынок этой страны прежде был закрыт для российских винодельческих компаний.

По официальным данным администрации Краснодарского края, в 2020 году региону удалось увеличить экспорт вина на 17%. Рост за первый квартал 2021 года – 25%. Всего виноделы поставили на зарубежные рынки более 135 тыс. декалитров продукции.