На Кубани начались пробки к морю

Пробка от Северской

В Краснодарский край пришла теплая погода, а вместе с ней и обязательные пробки к морю. Дороги забиты уже начиная с выезда из Краснодара, и потом трафик усиливается ближе к станице Северской. Там на дороге случилось небольшое ДТП, что только усугубляет ситуацию.

10 баллов из-за ДТП

Кроме того, крупный затор образовался на трассе М-4 «Дон» в сторону курортов. Сложная обстановка в районе Горячего Ключа. Тут пробка растянулась от заправки на въезде в город до самого «Старого замка». Очевидцы сообщают, что на дорогу уйдет на пару часов больше.

Фото: соцсети

Тем не менее, с учетом всех пробок навигаторы показывают, что до Анапы вы доедете на машине за 3 часа 30 минут, до Сочи за семь часов и 20 минут, а до Геленджика за четыре часа и десять минут.