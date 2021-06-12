В Сочи планируют построить аквапарк за 3,8 миллиарда

Поселок Головинка в Лазаревском районе Сочи. Фото: https://sochi.scapp.ru/

Всесезонный аквапарк планируют построить в Лазаревском районе города Сочи. Инвестиции в проект составляют 3, 85 миллиарда рублей. Об этом сообщается на инвестпортале курорта.

- Проект предусматривает строительство аквапарка, который станет не только площадкой для притяжения туристов, но и подарит новое развитие инфраструктуре Лазаревского района и даст новые рабочие места, - упоминается на сайте.

По планам, должны будут создать 150 новых рабочих мест. Для строительства мэрия предлагает участок площадью в три гектара в поселке Головинка.