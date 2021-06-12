В Краснодаре задержанный в наручниках избил полицейского

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10 июня около 17:00 дежурил патрульный автомобиль полиции в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Правоохранители заметили странного мужчину и решили проверить его документы. Прохожий орал матом и вел себя неадекватно. Позже было установлено, что он находился в нетрезвом состоянии.

При попытке задержания, мужчина оказал сопротивление. Полицейские надели на него наручники и посадили в патрульный автомобиль. Там задержанный стал бить руками правозащитника. В итоге его доставили в отдел.

- Установлено, что нападавший уже был ранее судим по статье 228, - уточнил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сотрудник полиции обратился в поликлинику. У него установили ушиб лба, правоохранитель продолжил службу, лечение ему не понадобилось. В отношении нападавшего составили административный протокол.