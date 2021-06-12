Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Жители Краснодара могут сами выбирать музыку фонтана на Главной городской площади. Для этого нужно зайти на официальный сайт мэрии города krd.ru, нажать виджет «Мой выбор», кликнуть «Объекты благоустройства», затем «Опросы», после — «Музыка у фонтана на Главной городской площади» и отдать свой голос за понравившуюся мелодию. Сделать это можно с подтвержденной записью на Госуслугах.

С 1 мая на Главной площади играет классическая музыка. 12 и 13 числа жители и гости краевой столицы услышат творчество уникального композитора Александра Бородина — Увертюра к опере «Князь Игорь»; Симфония № 2 «Богатырская»; Симфоническая картина «В Средней Азии» и Струнный квартет № 2.