Губернатор Кубани вручил награды выдающимся жителям края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

12 июня, в День России, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев торжественно вручил медали выдающимся жителям края. Награждение орденами «Герой труда Кубани» и «За выдающийся вклад в развитие Кубани» провели в Екатерининском зале.

-Кубань всегда, даже в сложные периоды, сохраняет звание житницы и здравницы России. И все благодаря жителя края – талантливым, умным и неравнодушным людям. Награждаем почетными званиями наших врачей, аграриев и деятелей культуры. Спасибо вам, - сказал глава на встрече.

Медали «Герой труда Кубани» получили заведующий нейрохирургии Краевой клинической больницы №1 Игорь Басанкин, директор «Плодовое» Виктор Дедешко, директор Южного федерального центра спортивной подготовки» Михаил Дремов, директор Специализированной музыкальной школы слепых и слабовидящих детей в Армавире Александр Куценко, главный дирижер Театра балета Юрия Григоровича Александр Лавренюк, а также гендиректор ОАО «Дружба» Николай Миренков.

Еще 7 человек получили медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1 и 2 степени.