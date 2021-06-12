В Сочи ограничили скорость движения электросамокатов

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После нескольких десятков ДТП с участием электросамокатов по всей России решили ввести ограничения движения скорости на этом транспорте. В Краснодаре максимально допустимая скорость поездки 15 километров в час, а в Сочи ограничение сделали еще строже – до 10 километров в час.

Кроме того, на некоторых участках набережной Сочи, Адлера и Лазаревского района пользоваться электросамокатами запретят вовсе.

- Мы заключили договоренность с представителями компаний по прокату электросамокатов о том, что на этом виде транспорта максимально допустимая скорость составит 10 километров в час. Ограничение вступило в силу сегодня, 12 июня, - сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Помимо этого, в городе уменьшат и само количество электросамокатов до 1,500 штук. А если самокат заехал на запрещенную территорию, с прокатчика будут взимать штраф даже если транспорт не двигается.