Полиция задержала участников поножовщины в Анапе

Фото: отдел полиции города Анапы

Днем 12 июня на пересечении улиц Крымской и Первомайской в Анапе случилась жесткая драка с поножовщиной. По сообщениям очевидцев, трое мужчин напали на двух противников с ножом, а потом добивали пострадавших на земле.

Свидетели вызвали скорую и полицию. Пострадавших забрали в больницу. У них множественные ушибы и сотрясение головного мозга. У одного – царапина в височной области головы. Сейчас их жизням уже ничего не угрожает.

Правоохранители оперативно разыскали нападавших. Они были в поселке Горном.

- Проводится проверка, - заключили в правоохранительных органах Анапы.