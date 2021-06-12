Под Краснодаром грузовик МАЗ стал виновником массового ДТП

Фото: соцсети

Массовое ДТП случилось 12 июня на трассе М-4 «Дон» в районе OZ Молла. 33-летний мужчина за рулем МАЗ ехал со стороны улицы Горячеключевской. Он не выдержал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в Lexus. После этого иномарка вылетела на встречку и протаранила BMW. После чего виновник аварии тоже выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком Volvo.

- В аварии пострадали 33-летний водитель BMW и его 29-летняя пассажирка. Идет проверка, - сообщает начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

На место аварии выезжали спасатели. Они деблокировали пострадавших из авто и обеспечивали противопожарную безопасность.