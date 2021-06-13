Что произошло за ночь 13 июня: Полиция задержала участников поножовщины в Анапе

Фото: отдел полиции города Анапы

Что произошло за ночь 13 июня в Краснодарском крае. Полиция задержала участников поножовщины в Анапе. Пострадавших доставили в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга.

В Краснодаре иномарка протаранила машину такси. Пострадавших нет.

Под Краснодаром грузовик МАЗ стал виновником массового ДТП. Четыре машины стали участниками аварии.

Армения назвала отказ в вылете пассажирам из Краснодара неправомерным. 85 человек не пустили на борт самолета в Гюмри.

В Сочи появилась фан-зона для болельщиков Евро-2021. Пропускная способность – не более 400 человек.